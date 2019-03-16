Шатаут Бобровского помог «Коламбусу» обыграть «Каролину»
«Коламбус Блю Джекетс» одолел «Каролину Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 3:0. В составе победителей отличились Адам Маккуэйд, Дэвид Савар и Джош Андерсон.
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Российский нападающий Артемий Панарин отметился передачей, которая стала для него 50-й в сезоне. Вратарь Сергей Бобровский оформил шатаут, отразив все 46 бросков.
Ранее получивший пирогом в лицо Овечкин нецензурно выразил свои эмоции.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Коламбус Блю Джекетс» (Огайо) — «Каролина Харрикейнз» (Северная Каролина) — 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)
1:0 – Маккуэйд (Панарин, Аткинсон) – 03:08 (5x5)
2:0 – Савар (Дженнер) – 05:54 (5x5)
3:0 – Андерсон (Джонс) – 57:21