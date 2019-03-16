УЕФА открыл дело в отношении «Зенита» из-за матча ЛЧ

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении петербургского «Зенита» за инцидент в матче 1/8 финала Лиги Европы против испанского «Вильярреала», сообщает «Советский спорт».

По информации на официальном сайте организации, сине-бело-голубым предъявлены обвинения в нарушениях со стороны болельщиков. Фанаты совершали акты вандализма во время встречи. Рассмотрение дела назначено на 16 мая.

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Игра завершилась поражением петербургского клуба со счетом 1:2. Таким образом, «Вильярреал» по итогам двух матчей одолел российскую команду (5:2) и вышел в четвертьфинал, где сыграет с «Валенсией».

Ранее сообщалось, что Роналду ждет дисквалификация на матчи Лиги Чемпионов за неприличный жест.