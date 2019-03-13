Буффон поздравил «Ювентус» с выходом в четвертьфинал Лиги чемпионов

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Бывший голкипер туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, ныне играющий за французский «ПСЖ», поздравил туринский клуб с выходом в четвертьфинал Лиги чемпионов, передает «Советский спорт».

В ответном матче 1/8 финала черно-белые дома обыграли мадридский «Атлетико» — 3:0. Хет-трик записал на счет Криштиану Роналду.

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По сумме двух матчей «Ювентус» обошел испанцев со счетом 3:2.

«Поздравляю всех! Это прекрасное и волнующее достижение. Наслаждайтесь им в полной мере. Аллегри — удивительный тренер», — написал Буффон в инстаграме.

«ПСЖ» вместе с итальянским вратарем не смог выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов.

41-летний Буффон выступал за «Ювентус» с 2001 по 2018 год. Летом 2018 года вратарь подписал с парижанами соглашение по схеме 1+1.

Ранее Буффон и «ПСЖ» договорились о продлении контракта.