Лобов назвал причину ухода из UFC
Ирландский боец смешанного стиля (ММА) русского происхождения Артем Лобов рассказал, почему ушел из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), передает RT.
Спортсмен заявил, что в организации ему не дали провести поединок с Зубайрой Тухуговым.
«Я не мог провести бой, который мне нужен. На мой взгляд, было лучше уйти и заработать серьезные деньги в Bare Knuckle FC. Сейчас мой гонорар больше, чем у 90% бойцов UFC. Как только срок отстранения Тухугова истечет, мы вернемся к переговорам», — уверил Лобов.
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На данный момент тухугов отбывает дисквалификацию из-за участия в потасовке после поединка в рамках турнира UFC 229.
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