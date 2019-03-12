Сульшер официально займет пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»

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Руководство «Манчестер Юнайтед» утвердит временно исполняющего обязанности главного тренера Уле Гуннара Сульшера на посту, сообщает «Советский спорт».

По информации Daily Mirror, управление команды Английской премьер-лиги (АПЛ) довольно результатами игроков под руководством норвежского специалиста. На должность его назначат во время мартовского перерыва в чемпионате на международные матчи.

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Отмечается, что «красные дьяволы» лишь дважды проиграли с Сульшером после отставки португальца Жозе Моуринью.

Первоначально руководство планировало поставить норвежца на это место временно, пока не найдется достойный кандидат, но успехи клуба переубедили «манкунианцев».

Ранее бывший президент мадридского «Реала» Рамон Кальдерон рассказал, почему Моуринью не занял место главного тренера испанской команды.