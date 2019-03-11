Штаб сборной России раскритиковали за лишний штрафной круг Гараничева

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Личный тренер биатлониста Евгения Гараничева Максим Кугаевский отрицательно высказался в адрес тренерского штаба сборной России из-за лишнего штрафного круга у спортсмена в гонке преследования на чемпионате мира в Эстерсунде, передает «Чемпионат».

После четвертой стрельбы вместо одного штрафного круга россиянин пробежал два. Он заявил, что увидел, что мишень не закрылась.

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«Это не глупость спортсмена, а глупость тренерского штаба. Я работал в сборной России, и всегда во все времена был человек, который считает круги. Потому что спортсмены в кислородном голодании зачастую забывают, сколько кругов им надо бежать. И только в этом году, впервые в истории, у нас нет человека, который за это отвечает. Неважно, сколько закрывалась установка. Это не проблема спортсмена. Если тренерский штаб не соображает в своей работе, то какие вопросы? Эта ситуация — открытый косяк тренерского штаба», — заявил Кугаевский.

Гараничев пришел девятым в гонке преследования, допустив один промах.

Ранее сообщалось, что биатлонист Бе зол на себя за упущенную победу в пасьюте.