Роналду поделился ожиданиями от матча с «Атлетико» в рамках 1/8 финала ЛЧ

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Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал, чего ждет от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико», передает «Советский спорт».

Первая игра осталась за мадридской командой. На своем поле «Атлетико» обыграл «Ювентус» со счетом 2:0.

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«Мы можем провести особенный вечер на поле. У них сильная команда, все это знают. Они хорошо защищаются, не рискуют, играют на контратаках. Но мы готовы. Сделаем все, чтобы победить, пройти в следующий раунд, сыграть в четвертьфинале. Таков футбол: никто не ждет поражения в первом раунде, но все может случиться», — приводит слова Роналду AS.

Ранее сообщалось, что Зидан встретился с руководством «Ювентуса».