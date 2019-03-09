Российская команда взяла бронзу в синхронном катании на Универсиаде

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Российская команда «Татарстан» стала третьей по итогам короткой и произвольной программ в синхронном катании на Универсиаде в Красноярске, сообщает ТАСС.

Судьи оценили оба проката на 218,22 балла. Победил финский коллектив Team Unique (228,79). Серебро также принадлежит финской команде — Marigold Ice Unity (224,97). Четвертую строчку занимает еще один российский коллектив Dream Team (119,32).

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Студенческие соревнования завершатся 12 марта.

Ране мужская сборная России по хоккею одержала победу над командой Швеции в заключительном матче группового этапа в Красноярске.