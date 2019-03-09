Жена Семака: будущего мужа подкараулила пьяным у туалета

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Супруга наставника питерского «Зенита» Сергея Семака Анна иронично ответила на вопрос о знакомстве с мужем, передает «Советский спорт».

В инстаграме подписчики попросили рассказать историю знакомства женщины со спортсменом.

«Анна, где вы познакомились с мужем?» — гласило сообщение.

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В качестве ответа она привела желтую статью из »Экспресс-газеты».

«По версии «Экспресс-газеты», «подкараулила пьяным возле туалета». Стояла долго, потом, поправив галстук, сунула записку с номером телефона и попросила перезвонить, как проснется», — рассказала Анна.

В сентябре 2008 года «Экспресс-газета» написала, что Анна познакомилась с Семаком, поймав его пьяным у туалета. Материал был основан на словах бывшей жены Семака — Светланы.

Ранее тренер «Зенита» закидал игроков фруктами.