Чемпион UFC разрыдался в объятьях матери побитого им бойца
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Камару Усман разрыдался на плече матери побитого им Тайрона Вудли, передает «Советский спорт».
Дебора Вудли обняла спортсмена и поздравила его с победой.
«Все хорошо, малыш, все хорошо. Теперь пришел твой черед. Продолжай работать, потому что соперники придут за тобой. И ты покажешь им всем», — сказала женщина Усману.
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Поединок между Вудли и Усманом прошел 2 марта на турнире UFC 235. Усман одержал победу единогласным решением судей.
Ранее сообщалось, что бывший чемпион мира по боксу Пол Малиньяджи заявил о готовности сразиться с экс-бойцом UFC Артемом Лобовым.