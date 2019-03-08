Турсынбаева назвала преимущества Тутберидзе перед Орсером

<img src="//img.gazeta.ru/files3/247/12171247/RIAN_5702365.HR-pic905-895x505-17955.jpg">

Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева рассказала о том, как повлияло на ее успехи возвращение к сотрудничеству с российским тренером Этери Тутберидзе, передает ТАСС.

На Универсиаде в Красноярске 19-летняя спортсменка набрала в короткой программе 67,57 балла и на данный момент занимает промежуточное третье место.

Реклама

«Возвращение к Тутберидзе повлияло на мои результаты — оценки стали выше. Четверной прыжок заставил меня работать еще больше — до чемпионата четырех континентов этого прыжка в моей программе никто не ждал, а теперь бежать некуда», — отметила Турсынбаева.

Фигуристка являлась подопечной Тутберидзе в 2012 — 2013 годах, потом ушла в ряды учениц к канадскому тренеру Брайану Орсеру. В июне 2018 года девушка вернулась в Россию.

Ранее Станислава Константинова поделилась радостью от того, что ее не коснулся скандал с составом сборной страны на чемпионат мира в японском Сайтаме.