«Урал» вышел в полуфинал Олимп Кубка России

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В ответном матче четвертьфинала Одимп Кубка России «Урал» в домашней встрече обыграл московский «Спартак», сообщает «Советский спорт».

Матч прошел в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» и закончился со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол оформил форвард «Урала» Эрик Бикфалви на 35-й минуте.

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Первый матч 1/4 финала Олимп Кубка России игроки провели в Москве на стадионе «Открытие Арена» 5 декабря 2018 года, закончив результативной ничьей 1:1. Таким образом, в полуфинал турнира вышел «Урал».

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Кубок России. 1/4 финала. 2-й матч

Урал Екатеринбург — Спартак Москва — 1:0

Гол: 1:0 – Бикфалви, 35