Вышедший из тюрьмы российский боец назвал Хабиба Нурмагомедова дрыщом

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Российский боец Вячеслав Дацик, отсидевший в тюрьме, поделился мнением о чемпионе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибе Нурмагомедове, передает РИА «Новости».

«Хабиб — дрыщ, вес мухи. Единственный, кто сейчас остался из нормальных бойцов в России — это Харитонов», — сказал Дацик в интервью YouTube-каналу.

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Боец отметил, что в поединке Нурмагомедова против Конора Макгрегора он болел за ирландца.

«Хоть я и поддерживал Конора, но я знал, что 90 процентов выиграет Хабиб. По технике, по тактике, по стилю понятно было. У ударника против борца шансов очень мало», — добавил Дацик.

Ранее вышедший из тюрьмы российский боец посоветовал Макгрегору больше тренироваться.