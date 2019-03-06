Аршавин признан лучшим российским игроком в Лиге чемпионов
Прошло голосование испанского телеканала Movistarplus, в котором пользователи социальной сети выбирали лучшего российского игрока Лиги чемпионов, начиная с сезона 1992/93 по настоящее время, сообщает «Советский спорт».
Победителем опроса стал бывший бывший нападающий лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин, в активе у которого 45 процентов голосов.
Вторым стал экс-хавбек «Сельты» Александр Мостовой Александр Мостовой (23%). Замкнул тройку лидеров экс-полузащитник «Порту» Дмитрий Аленичев (18%). Четвертая строчка принадлежит бывшему полузащитнику «Сельты» и «Реала Сосьедад» Валерию Карпину (14%).
В Лиге чемпионов Аршавин сыграл в 42 матчах, в которых оформил семь голов и сделал семь результативных передач.
Ранее сообщалось, что «Рома» уволит Ди Фраческо в случае вылета из Лиги чемпионов.
�� ENCUESTA ��— #Vamos de Movistar+ (@vamos) 4 марта 2019 г.
�� ¿Quién es el mejor jugador ruso de la 'Era Champions'?
�� ¡A las 23h lo debatimos en #ElTercerTiempo!