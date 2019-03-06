Аршавин признан лучшим российским игроком в Лиге чемпионов

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Прошло голосование испанского телеканала Movistarplus, в котором пользователи социальной сети выбирали лучшего российского игрока Лиги чемпионов, начиная с сезона 1992/93 по настоящее время, сообщает «Советский спорт».

Победителем опроса стал бывший бывший нападающий лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин, в активе у которого 45 процентов голосов.

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Вторым стал экс-хавбек «Сельты» Александр Мостовой Александр Мостовой (23%). Замкнул тройку лидеров экс-полузащитник «Порту» Дмитрий Аленичев (18%). Четвертая строчка принадлежит бывшему полузащитнику «Сельты» и «Реала Сосьедад» Валерию Карпину (14%).

В Лиге чемпионов Аршавин сыграл в 42 матчах, в которых оформил семь голов и сделал семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Рома» уволит Ди Фраческо в случае вылета из Лиги чемпионов.