Замглавы ФСИН назвал безделье Кокорина причиной онемения его ноги

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Замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко прокомментировал физическое состояние нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина, который находится в СИЗО «Бутырка», передает «Интерфакс».

Максименко связал проблемы с ногой форварда сине-бело-голубых с его нежеланием уделить время занятиям спортом.

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«Онемение ноги у Кокорина, о котором заявил адвокат, от того, что он мало двигается. Лежит, смотрит телевизор, ест, усиленно набирает вес», — заявил замглавы ФСИН.

Он сравнил игрока петербургского клуба с также находящимся в заключении полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым.

«Вот Мамаев занимается физкультурой, играет в футбол и у него никаких проблем со здоровьем нет», — заключил Максименко.

Также заместитель директора подтвердил информацию о том, что Кокорину делали процедуры в следственном изоляторе, в результате которых на ноге спортсмена образовалось покраснение, «которое помазали зеленкой и оно уже заживает».

Ранее сообщалось, что «Зенит» ожидает решения по допуску врача команды к Кокорину.