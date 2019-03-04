В Норвегии отреагировали на слова Вяльбе о терапевтических исключениях лыжников
Менеджер сборной Норвегии Видар Лефшус прокомментировал слова главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе об использовании спортсменами терапевтических исключений, передает «Советский спорт».
«Эти слова звучат странно. У нас есть спортсмены, страдающие астмой. Но препаратами от астмы пользуются практически во всех странах, и они не повышают работоспособность», — цитирует Лефшуса Expressen.
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На чемпионате мира в австрийском Зеефельде Норвегия завоевала 10 золотых, 3 серебряных и 5 бронзовых медалей.
Ранее Вяльбе заявила, что сборная России — первая среди здоровых лыжников.