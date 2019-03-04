Российские хоккеистки разгромили японок на Универсиаде
Женская сборная России по хоккею нанесла разгромное поражение команде Японии в третьем матче Универсиады, сообщает ТАСС.
Встреча завершилась со счетом 8:1 в пользу россиянок. В составе российской команды дубль оформила Нина Пирогова, также отличились Елена Дергачева, Евгения Дюпина, Ландыш Фаляхова, Валерия Павлова, Оксана Братищева и Надежда Морозова. У японок шайбу забросила Чика Отаки.
Реклама
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию третьего дня соревнований.
Универсиада в Красноярске завершится 12 марта.
Универсиада-2019. Хоккей. Женщины. 3-й матч
Россия — Япония — 8:1