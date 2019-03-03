«Вашингтон» обыграл «Рейнджерс» в матче НХЛ
«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
В основное время и в овертайм команды определить победителя не смогли. В серии буллитов «Вашингтон» оказался сильнее — 3:2.
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил победный буллит.
Игрок «Рейнджерс» Павел Бученевич забросил одну из шайб свой команды.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Ранее Овечкин подарил шайбу фанату команды-соперника.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз» — 3:2 Б
1:0 – Строум (Крайдер) – 00:45;
1:1 – Хагелин (Эллер, Орпик) – 02:03;
1:2 – Бураковски (Дауд, Бойд) – 10:02;
2:2 – Бучневич (Хитил, Деанджело) – 34:20;
2:3 – Овечкин – 65:00 ( ПБ)