Универсиада в Красноярске объявлена открытой

Президент России Владимир Путин объявил 29-ю зимнюю Универсиаду 2019 года в Красноярске официально открытой, передает «Советский спорт».

Торжественное открытие Игр проходит 2 марта на «Платинум Арене» в Красноярске.

За 76 комплектов наград в различных видах спорта будут бороться около трех тысяч студентов из 59 стран мира.

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Завершатся соревнования 12 марта.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию культурной программы открытия зимней Универсиады.

Ранее сборная России вырвала победу у Словакии в матче Универсиады.