Универсиада в Красноярске объявлена открытой
Президент России Владимир Путин объявил 29-ю зимнюю Универсиаду 2019 года в Красноярске официально открытой, передает «Советский спорт».
Торжественное открытие Игр проходит 2 марта на «Платинум Арене» в Красноярске.
За 76 комплектов наград в различных видах спорта будут бороться около трех тысяч студентов из 59 стран мира.
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Завершатся соревнования 12 марта.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию культурной программы открытия зимней Универсиады.
Ранее сборная России вырвала победу у Словакии в матче Универсиады.