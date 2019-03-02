Норвежская лыжница Йохауг взяла золото в масс-старте свободным стилем
Норвежская лыжница Терезе Йохауг завоевала золотую медаль в масс-старте свободным стилем на чемпионате мира, сообщает «Советский спорт».
Спортсменка прошла 30-километровую дистанцию за 1 час 14 минут 26,2 секунды. Второй стала еще одна представительница Норвегии Ингвильд Флугстад Эстберг (отставание 36,8 секунды). Третье место заняла Фрида Карлссон (+44,0).
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Лучшей среди россиянок стала Анастасия Седова, занявшая 14-е место.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Лыжные гонки. Чемпионат мира. Масс-старт. Зеефельд (Австрия).
Женщины. Свободный стиль
02 марта 2019 года, суббота. 14:15 МСК
1. Терезе Йохауг (Норвегия) — 1:14:26.2
2. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) — +36.80
3. Фрида Карлссон (Швеция) — +44.00