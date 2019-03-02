Путин прибыл в Красноярск на церемонию открытия Универсиады
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что глава государства прибыл в Красноярск, где пройдет церемония открытия Универсиады.
«Президент будет находиться в Красноярске 2-3 марта, он посетит церемонию открытия XXIX Всемирной зимней Универсиады», — цитирует Пескова ТАСС.
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Пресс-секретарь отметил, что 2 марта Путин также проведет встречу с членами исполкома Международной федерации студенческого спорта.
3 марта президент России посетит деревню Универсиады и пообщается со спортсменами. Также планируется посещение одного из спортивных мероприятий.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию церемонии открытия Универсиады.