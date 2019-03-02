Овечкин высказался о новом рекорде в НХЛ

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Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением об уникальном достижении, установленном в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Айлендерс» (3:1), передает «Советский спорт».

В этой встрече россиянин забросил 45-ю шайбу в сезоне и стал первым игроком в истории НХЛ, которому удалось это сделать в десяти сезонах. Предыдущее достижение было установлено Уэйном Гретцки и Майком Босси (девять сезонов).

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«Рекорд по сезонам с 45 голами? Не знал, мне об этом сказали ребята. Да, это особенное событие», — цитирует Овечкина Washington Post.

Ранее сообщалось, что хоккейные свитера с именем российского нападающего стали самыми популярными в НХЛ.