«Питтсбург» Малкина уступил в овертайме «Баффало»
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пингвинз» в гостях в овертайме проиграл «Баффало Сэйбрз», сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 4:3.
На счету форварда «пингвинов» Евгения Малкина результативная передача, показатель полезности «-2», две минуты штрафа, четыре броска в створ и силовой прием. Россиянин провел чуть менее 23 минут на льду.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Баффало Сэйбрз» — «Питтсбург Пингвинз» — 4:3 (2:1, 0:2, 1:0, 1:0)
1:0 – Айкел (Райнхарт) – 03:09 (5x5),
1:1 – Бьюгстад (Риикола, Симон) – 04:05 (5x5),
2:1 – Шири (Окпосо, Монтур) – 12:53 (5x5),
2:2 – Хернквист (Шульц, Кросби) – 37:18 (5x5),
2:3 – Кросби (Малкин, Шульц) – 38:21 (5x4),
3:3 – Монтур (Родригес, Шири) – 57:28 (5x5),
4:3 – Шири – 64:11 (3x3).
Ранее «Вашингтон» победил «Айлендерс» благодаря шайбе Овечкина.