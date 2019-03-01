Не попавшая в основу на ЧМ Туктамышева решила усложнить программу

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Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева показала новые сложные элементы, которые включила в программу, сообщает «Советский спорт».

Фигуристка поделилась с подписчиками в инстаграме видеозаписью тренировки.

«В этом сезоне от старта к старту мы усложняем нашу программу. Произвольное катание мы хотели начать с тройных акселей — по одному в комбинацию. Надеюсь, что вы увидите это на соревнованиях в этом сезоне. P.S., я тоже надеюсь», — подписала публикацию Туктамышева.

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