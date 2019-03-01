Не попавшая в основу на ЧМ Туктамышева решила усложнить программу
Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева показала новые сложные элементы, которые включила в программу, сообщает «Советский спорт».
Фигуристка поделилась с подписчиками в инстаграме видеозаписью тренировки.
«В этом сезоне от старта к старту мы усложняем нашу программу. Произвольное катание мы хотели начать с тройных акселей — по одному в комбинацию. Надеюсь, что вы увидите это на соревнованиях в этом сезоне. P.S., я тоже надеюсь», — подписала публикацию Туктамышева.
По решению тренерского совета Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) спортсменка не вошла в основной состав сборной России на чемпионат мира в японском Сайтаме.
Ранее 12-летняя фигуристка Софья Самоделкина из ЦСКА обошла на первенстве Москвы четырех учениц Этери Тутберидзе.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В течение сезона, как вы видели, мы постепенно усложняли программы. Произвольную мы хотели начать с двух тройных акселей (один в каскаде). Надеюсь, вы ещё увидите это в моем исполнении на соревнованиях в этом сезоне. P.S. Я тоже надеюсь �� . . . This season, from start to start we complicate our programs. Free skate we wanted to start with two triple axels (one in combination). Hope that you'll see it in competition this season. P.S. I hope too!) #lizatuktik #tuktamyshevaelizaveta #empressliza #3А #figureskating #striveforgreatness #trusttheprocess