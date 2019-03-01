«Валенсия» сыграет с «Барселоной» в финале Кубка Испании

<img src="//img.gazeta.ru/files3/177/12160177/RTX6IC3H-pic905-895x505-55024.jpg">

«Валенсия» на своем поел одержала победу над «Бетисом», что помогло команде выйти в финал Кубка Испании, сообщает «Советский спорт».

Вторая полуфинальная встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Валенсии», единственный мяч на свой счет записал Родриго. Стоит отметить, что в первой игре была зафиксирована результативная ничья 2:2.

Реклама

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев начал матч в запасе и на поле появился на 68-й минуте.

Таким образом. «Валенсия» вышла в финал Кубка Испании, где сыграет с каталонской «Барселоной», которая накануне вышибла из розыгрыша мадридский «Реал».

Финальный матч турнира состоится 25 мая.

Ранее сообщалось, что Черышев начнет матч против «Бетиса» на скамейке запасных.

Кубок Испании. Полуфинал. Ответный матч

«Валенсия» — «Бетис» — 1:0

Гол: 1:0 — Родриго, 56.