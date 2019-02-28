Эксперт: никто не имеет право осуждать Медведеву

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Тренер Катарина Гербольдт поделилась мнением о том, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) решила включить двукратного серебряного призера Олимпиады Евгению Медведеву в основу сборной России на чемпионат мира в Японии, передает РИА «Новости».

Бывшая известная фигуристка считает, что подопечная Брайна Орсера заслуживает место в национальной команде.

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«Вообще вся эта ситуация сложилась еще до начала сезона, как только Медведева ушла к Брайану Орсеру. Начались интриги, нагнетание обстановки. Мне кажется, все это напрасно, потому что только мучает самих спортсменок. Сидя на диване, очень легко говорить о том, как лучше или как должно быть. Но никто из болельщиков не может оказаться на чужом месте, и не имеет права осуждать Женю за что-либо», — приводит слова Гербольдт сайт Олимпийского комитета России (ОКР).

Мировое первенстве будет проходить в японском Сайтаме с 18 по 24 марта.

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