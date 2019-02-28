Бывшего президента «Барселоны» выпустили из тюрьмы
Бывший президент «Барселоны» Сандро Росель вышел из тюрьмы по условно-досрочному освобождению, сообщает «Советский спорт».
Как передает Sport.es, после снятия ареста у бывшего функционера забрали паспорта, чтобы он не мог покинуть страну. В тюрьме Росель провел 643 дня.
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С 2010 по 2014 год он входил в преступную сеть, которая получала комиссионные за продажу имиджевых прав сборной Бразилии, после чего эти средства отмывались через подставные компании.
В результате мошеннических действий Росель и пятеро его сообщников отмыли €20 млн.
Ранее сообщалось, что прокуратура Испании требует лишить свободы Роселя сроком на 11 лет.