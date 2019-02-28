Загитова обсудит с Тутберидзе показательный номер с собакой

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова ответила на вопрос о возможном показательном выступлении вместе со своей собакой породы акита-ину на чемпионате мира в Японии.

«Пока таких мыслей нет, посмотрим. Это нужно с тренерами обсудить, пока не обсуждали. Собаку зовут Масару, она живет дома со мной. Пока не знаю, захвачу ли ее на чемпионат мира в Японию, посмотрим», — цитирует Загитову РИА «Новости».

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Олимпийская чемпионка получила собаку в подарок после победы на Играх-2018 в Пхенчхане.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в Сайтаме с 18 по 24 марта.

Ранее сообщалось, что Загитова поздравила свою наставницу Этери Тутберидзе с днем рождения.