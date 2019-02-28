«Барселона» разгромила «Реал» и вышла в финал Кубка Испании

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«Барселона» разгромила мадридский «Реал» в ответном полуфинальном матче Кубка Испании и вышел в финал турнира, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Мадриде, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Луис Суарес, также мяч в свои ворота забил защитник хозяев Рафаэль Варан.

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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В финале «Барселона» сыграет с победителем пары «Бетис» — «Валенсия».

Футбол. Кубок Испании.1/2 финала. Ответный матч

«Реал» (Мадрид) – «Барселона» (Барселона) — 0:3

Голы: 0:1 — Суарес, 50; 0:2 — Веран, 69 (автогол); 0:3 — Суарес, 73 (пенальти).