Кокорин: следствие просило время до января, скоро март

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Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин на заседании Московского городского суда возмутился долгим ходом следствия, передает Sport24.

Суд признал законным продление срока заключения под стражей футболистов, а также младшего брата форварда сине-бело-голубых Кирилла и товарища спортсменов Александра Протасовицкого до 8 апреля.

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Игрок петербургского клуба напомнил, что сторона обвинения собиралась обратиться с делом в суд еще в январе.

«Хочу сказать только одно — на предыдущем апелляционном заседании 18 декабря следствие попросило немного времени, чтобы передать дело в январе. Впереди март», — отметил Кокорин.

Фигуранты дела находятся под арестом с 8 октября 2018 года.

Ранее Слуцкий осудил Кокорина и Мамаева за потасовки.