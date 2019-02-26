Кокорин: следствие просило время до января, скоро март
Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин на заседании Московского городского суда возмутился долгим ходом следствия, передает Sport24.
Суд признал законным продление срока заключения под стражей футболистов, а также младшего брата форварда сине-бело-голубых Кирилла и товарища спортсменов Александра Протасовицкого до 8 апреля.
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Игрок петербургского клуба напомнил, что сторона обвинения собиралась обратиться с делом в суд еще в январе.
«Хочу сказать только одно — на предыдущем апелляционном заседании 18 декабря следствие попросило немного времени, чтобы передать дело в январе. Впереди март», — отметил Кокорин.
Фигуранты дела находятся под арестом с 8 октября 2018 года.