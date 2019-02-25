Медведева прокомментировала заявку сборной России на ЧМ

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Фигуристка Евгения Медведева прокомментировала новость о том, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) подала заявочный состав сборной России на чемпионат мира в Японии, передает «Советский спорт».

В заявке числятся те же спортсмены, что выступали на чемпионате Европы. Серебряный призер Олимпиады 2018 года была на том турнире запасной. Однако федерация может изменить состав до 18 марта.

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«Друзья, просто хочу сказать, что я еду на каждое соревнование с мыслью о победе. Этот сезон не исключение. Если я буду выбрана для участия на чемпионате мира, моя цель — быть в моей лучшей кондиции на этих соревнованиях в Сайтаме. Спасибо за вашу поддержку. Ваша Женя», — написала Медведева в инстаграме.

Мировое первенство будет проходить с 18 по 24 марта в японской Сайтаме.

Ранее российский фигурист Михаил Коляда высказался о том, как набрать оптимальную форму к чемпионату мира.