Глава ФФККР объяснил отсутствие состава на ЧМ по фигурному катанию

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Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков рассказал, что на данный момент изменений в составе сборной России на чемпионат мира нет, передает РИА «Новости».

Мировое первенство состоится в японской Сайтаме.

«Пока никаких решений нет, потому что времени было недостаточно, чтобы все детально обсудить с тренерским советом. Потом надо собрать мнение и утвердить на исполкоме федерации. Нарушать сроки, установленные правилами Международного союза конькобежцев (ISU), мы не имеем права. Поэтому никаких изменений в составе пока нет. Регламент ISU позволяет нам внести возможные изменения в основном составе до старта чемпионата мира», — заявил Горшков.

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Соревнование будет проходить с 18 по 24 марта.

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