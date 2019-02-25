Блатт поздравил сборную России с попаданием на Кубок мира по баскетболу

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Бывший тренер сборной России по баскетболу Дэвид Блатт, который в настоящее время возглавляет греческий «Олимпиакос», поздравил сборную России с выходом в финальную часть Кубка мира, передает ТАСС.

Мужская сборная России по баскетболу впервые за девять лет вышла в финальную стадию Кубка мира.

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«Я от всего сердца хочу поздравить всех игроков с этим достижением - выходом на Кубок мира. Браво, Россия», — сказал Блатт.

Блатт тренировал сборную России с 2006 по 2012 год. С ним во главе команда стала чемпионом Европы 2007 года и взяла бронзу на Олимпийских играх 2012 года. Блатт является первым иностранцем, которому присвоили звание заслуженного тренера России.

24 февраля в заключительном матче отборочного этапа сборная России обыграла команду Финляндии в Перми - 91:76.