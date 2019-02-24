«Ростов» вышел в полуфинал Кубка России

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«Ростов» победил «Краснодар» в ответном матче 1/4 финала Кубка России и вышел в полуфинал турнира, передает «Советский спорт».

Счет в Ростове-на-Дону — 1:0. Победный гол на счету Ивелина Попова.

Первый матч команд завершился со счетом 2:2. Теперь подопечные Валерия Карпина встретятся с победителем пары «Локомотив» — «Рубин».

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Кубок России. 1/4 финала

«Ростов» — «Краснодар» — 1:0 (0:0)

Гол: 87, Ивелин Попов

«Газета.Ru» провела текстовую трансляцию встречи.

Ранее сообщалось, что гол Насимуры принес ЦСКА победу над «Уфой» в товарищеском матче.