«Ростов» вышел в полуфинал Кубка России
«Ростов» победил «Краснодар» в ответном матче 1/4 финала Кубка России и вышел в полуфинал турнира, передает «Советский спорт».
Счет в Ростове-на-Дону — 1:0. Победный гол на счету Ивелина Попова.
Первый матч команд завершился со счетом 2:2. Теперь подопечные Валерия Карпина встретятся с победителем пары «Локомотив» — «Рубин».
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Кубок России. 1/4 финала
«Ростов» — «Краснодар» — 1:0 (0:0)
Гол: 87, Ивелин Попов
«Газета.Ru» провела текстовую трансляцию встречи.
Ранее сообщалось, что гол Насимуры принес ЦСКА победу над «Уфой» в товарищеском матче.