«Ростов» и «Краснодар» огласили составы на матч Кубка России
Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Краснодара» на ответный матч 1/4 финала Кубка России, передает «Советский спорт».
«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Хаджикадунич, Сигурдссон, Логашов, Чернов, Гацкан, Еременко, Зуев, Ионов, Шомуродов
Запас: Абаев, Попов, Сигурдарсон, Глебов, Норманн, Зайнутдинов, Кьяртанссон, Плиев, Новосельцев, Щадин.
«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Спайич, Мартынович, Петров, Каборе, Перейра, Газинский, Классон, Вандерсон, Игнатьев.
Запас: Синицын, Скопинцев, Марков, Фьолусон, Голубев, Олссон, Стоцкий, Сулейманов.
Матч стартует 24 февраля в 19:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую трансляцию встречи.
Первый матч команд завершился со счетом 2:2.
Ранее сообщалось, что гол Насимуры принес ЦСКА победу над «Уфой» в товарищеском матче.