Эд Ширан промахнулся по пустым воротам и попросился в «Реал»

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Известный музыкант и актер Эд Ширан провел футбольную тренировку на стадионе «Палмейрас» в бразильском Сан-Паулу, сообщает «Советский спорт».

В инстаграме певец выложил видео, на котором он не смог попасть по мячу, находясь в двух метрах от ворот.

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«Мадридский «Реал», подпиши меня, пожалуйста», — написал Ширан под видео.

Ранее футбольный клуб из Дублина «Богемианс» сообщил, что вынужден отказаться от формы с портретом певца Боба Марли.