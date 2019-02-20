Эд Ширан промахнулся по пустым воротам и попросился в «Реал»

Известный музыкант и актер Эд Ширан провел футбольную тренировку на стадионе «Палмейрас» в бразильском Сан-Паулу, сообщает «Советский спорт».

В инстаграме певец выложил видео, на котором он не смог попасть по мячу, находясь в двух метрах от ворот.

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«Мадридский «Реал», подпиши меня, пожалуйста», — написал Ширан под видео.

Ранее футбольный клуб из Дублина «Богемианс» сообщил, что вынужден отказаться от формы с портретом певца Боба Марли.

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@realmadrid sign me up plz

Публикация от Ed Sheeran (@teddysphotos)