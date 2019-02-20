Защитник «Лиона»: Месси напрягает всю линию защиты

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Защитник «Лиона» Лео Дюбуа подвел итоги первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (0:0), передает «Советский спорт».

Особенно футболист отметил нападающего каталонцев Лионеля Месси, который создавал большие проблемы в линии французской защиты.

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«У «Барселоны» есть Месси, который напрягает всю линию защиты. Мы старались отвести игру от центральной зоны перед воротами, так как с флангов они менее опасны. Счет нас устраивает. У нас остается шанс на выход в следующий этап, хотя мы знаем, что это будет трудно. Мы верим в себя.

Мы не всегда контролировали ситуацию. Возможно, мы также не справились с некоторыми контратаками. Но все приложили максимум усилий и внесли свой вклад. У нас есть за что играть через три недели: в этом большом матче все будет зависеть от нас», — цитирует Дюбуа пресс-служба УЕФА.

Ранее сообщалось, что тренер «Лиона» хотел добиться большего в матче с «Барселоной».