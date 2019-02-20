Линекер сделал выбор между Месси и Роналду

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Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер сделал выбор между нападающим каталонской «Барселоны» Лионелем Месси и форвардом туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, передает «Советский спорт».

Линекер заявил, что считает Месси единственным лучшим игроком на планете.

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«Он просто феноменален. Ему 31 год, а он становится все сильнее. Он играет в футбол так, как остальным не под силу. Я смотрю много футбола. Люди жаждут этой дискуссии — Месси против Роналду, но для меня она не имеет смысла.

Все просто — Месси находится на другом уровне. У меня спрашивают — а что насчет рекордов Роналду? Но я отвечаю им — вы видели, как Месси обращается с мячом?» — приводит слова Линекера talkSPORT.

Ранее сообщалось, что Месси провел 130-й матч за «Барселону» в Лиге чемпионов.