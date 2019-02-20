«Барселона» и «Лион» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов
«Барселона» и «Лион» сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает «Советский спорт».
Встреча, которая состоялась на арене «Стад де Люмьер», завершилась со счетом 0:0. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Ответная игра пройдет на стадионе «Камп Ноу» 13 марта.
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Ранее «Ливерпуль» и «Бавария» разошлись миром в первом матче 1/8 финала ЛЧ.
Лига чемпионов. 1/8 финала. 1-й матч
«Лион» (Лион, Франция) — «Барселона» (Барселона, Испания) — 0:0 (0:0)