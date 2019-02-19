Нурмагомедов провел полноценную боксерскую тренировку
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов провел полноценную боксерскую тренировку, передает ТАСС.
Мероприятие прошло в Москве, сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.
«Хабиб провел полноценную тренировку в Центре прогресса бокса. Все еще уговариваем его перейти в бокс. Тренеры, с которыми у Нурмагомедова прошло занятие, отмечают, что у спортсмена очень хорошо поставлен правый кросс», — заявил Кремлев.
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Именно Кремлев не так давно сообщал о том, что Орел может летом провести боксерский поединок в Москве. Один из главных претендентов на поединок — суперзвезда из США Флойд Мейвезер.
Ранее российский боец UFC заявил об уверенности во встрече с Франсисом Нганну.