Тарасов рассказал, почему надел футболку с Путиным в Турции

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Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов объяснил, почему после матча Лиги Европы 2016 года против турецкого «Фенербахче» в Стамбуле продемонстрировал футболку с изображением президента России Владимира Путина, передает «Советский спорт».

Игрок «железнодорожников» утверждает, что хотел поддержать таким образом главу государства.

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«Глупость? Не считаю, абсолютно не считаю. Честно, я не знал регламент. Я знал, что политический момент, но не знал, что нельзя надевать. И у нас был напряженный период с той страной, где я это сделал. Просто хотел выразить поддержку, потому что мне нравится наш руководитель, наш президент. Что в этом такого? Мне нравится, как он правит страной», — подчеркнул Тарасов.

Он заявил, что не намерен скрывать симпатию к Путину как к президенту России.

Ранее хавбек «Локомотива» рассказал свою версию конфликта с фанатом «Спартака».