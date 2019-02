«Манчестер Юнайтед» одолел «Челси» и вышел в 1/4 Кубка Англии

«Манчестер Юнайтед» нанес поражение лондонскому «Челси» в матче 1/8 финала Кубка Англии, сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 2:0. Голы оформили полузащитник Андер Эррера и хавбек Поль Погба.

Соперником «красных дьяволов» по 1/4 финала Кубка Англии стал «Вулверхэмптон».

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов заплатить £34 млн стерлингов за возглавляющего лондонский «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино.

Кубок Англии. 1/8 финала.

«Челси» (Лондон) — «Манчестер Юнайтед» (Манчестер) — 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 — Эррера, 31, 0:2 — Погба, 45

