«Манчестер Юнайтед» одолел «Челси» и вышел в 1/4 Кубка Англии
«Манчестер Юнайтед» нанес поражение лондонскому «Челси» в матче 1/8 финала Кубка Англии, сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 2:0. Голы оформили полузащитник Андер Эррера и хавбек Поль Погба.
Соперником «красных дьяволов» по 1/4 финала Кубка Англии стал «Вулверхэмптон».
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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов заплатить £34 млн стерлингов за возглавляющего лондонский «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино.
Кубок Англии. 1/8 финала.
«Челси» (Лондон) — «Манчестер Юнайтед» (Манчестер) — 0:2 (0:2)
Голы: 0:1 — Эррера, 31, 0:2 — Погба, 45
�� | @paulpogba puts it on a plate for @AnderHerrera! pic.twitter.com/uFzbSfBTjI— The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) 18 февраля 2019 г.