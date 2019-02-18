Нганну нокаутировал экс-чемпиона UFC Веласкеса

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На турнире UFC on ESPN 1 Франсис Нганну нокаутировал бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе Кейна Веласкеса, сообщает «Советский спорт».

Поединок продлился 26 секунд. Победитель боя, с наибольшей вероятностью, станет следующим претендентом на титул, которым в данный момент владеет Даниэль Кормье.

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Стоит отметить, что для Веласкеса это был первый бой за последние три года.

Ранее российский боец ММА Виталий Минаков потерпел поражение от француза Чейка Конго в поединке турнира Bellator 216.