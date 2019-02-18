Овечкин в десятый раз за карьеру забил 40 голов за сезон

<img src="//img.gazeta.ru/files3/809/12185809/1-pic905-895x505-78617.jpg">

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин открыл счет в заключительном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Анахайм Дакс», сообщает «Советский спорт».

Этот гол стал 40-м для Александра в текущем регулярном чемпионате.

Реклама

Он стал четвертым игроком в истории лиги, забросившим по 40 шайб десять раз за карьеру. Также по десять таких сезонов у Марио Лемье и Марселя Дионна, у Уэйна Гретцки — 12.

Ранее в НХЛ благодаря хет-трику россиянина Александра Баркова «Флорида Пантерз» одолела «Монреаль Канадиенс».