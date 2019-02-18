Овечкин в десятый раз за карьеру забил 40 голов за сезон
Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин открыл счет в заключительном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Анахайм Дакс», сообщает «Советский спорт».
Этот гол стал 40-м для Александра в текущем регулярном чемпионате.
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Он стал четвертым игроком в истории лиги, забросившим по 40 шайб десять раз за карьеру. Также по десять таких сезонов у Марио Лемье и Марселя Дионна, у Уэйна Гретцки — 12.
Ранее в НХЛ благодаря хет-трику россиянина Александра Баркова «Флорида Пантерз» одолела «Монреаль Канадиенс».