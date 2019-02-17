Гараничев извинился за свое опоздание на спринтерскую гонку

<img src="//img.gazeta.ru/files3/829/10555829/RIAN_03042157.HR.ru-pic905-895x505-9565.jpg">

Российский биатлонист Евгений Гараничев извинился за то, что не вышел на старт спринтерской гонки на восьмом этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити, передает «Советский спорт».

Как проинформировал телекомментатор Дмитрий Губерниев, Гараничев перепутал время начала гонки.

Реклама

«Со мной ничего не случилось. Просто опоздал на старт. Извините!» — написал спортсмен в инстаграме.

Лучший результат из российских биатлонистов в спринте показал Александр Логинов, который пришел седьмым.

Ранее опоздание Гараничева назвали нарушением трудовой дисциплины.