Гараничев извинился за свое опоздание на спринтерскую гонку
Российский биатлонист Евгений Гараничев извинился за то, что не вышел на старт спринтерской гонки на восьмом этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити, передает «Советский спорт».
Как проинформировал телекомментатор Дмитрий Губерниев, Гараничев перепутал время начала гонки.
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«Со мной ничего не случилось. Просто опоздал на старт. Извините!» — написал спортсмен в инстаграме.
Лучший результат из российских биатлонистов в спринте показал Александр Логинов, который пришел седьмым.
Ранее опоздание Гараничева назвали нарушением трудовой дисциплины.