Месси принес «Барселоне» победу над «Вальядолидом»
«Барселона» обыграла «Вальядолид» в матче 24-го тура чемпионата Испании, сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу каталонского клуба. Единственный мяч в этой встрече забил капитан каталонцев Лионель Месси, который успешно реализовал пенальти на 43-й минуте.
Месси мог удвоить преимущество команды, когда в ворота «Вальядолида» была назначен еще один пенальти, но вратарь Жорди Масип парировал удар.
Благодаря этой победе «Барселона» укрепила лидерство в турнирной таблице и увеличила отрыв от идущего вторым «Атлетико» в таблице чемпионата Испании до семи очков.
Ранее «Атлетико» одержал победу в мадридском дерби.
Чемпионат Испании. Примера. 24-й тур
«Барселона» — «Вальядолид» — 1:0
Гол: 1:0 — Месси, 43 (пенальти).
Нереализованный пенальти: Месси, 85.