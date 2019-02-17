Месси принес «Барселоне» победу над «Вальядолидом»

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«Барселона» обыграла «Вальядолид» в матче 24-го тура чемпионата Испании, сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу каталонского клуба. Единственный мяч в этой встрече забил капитан каталонцев Лионель Месси, который успешно реализовал пенальти на 43-й минуте.

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Месси мог удвоить преимущество команды, когда в ворота «Вальядолида» была назначен еще один пенальти, но вратарь Жорди Масип парировал удар.

Благодаря этой победе «Барселона» укрепила лидерство в турнирной таблице и увеличила отрыв от идущего вторым «Атлетико» в таблице чемпионата Испании до семи очков.

Ранее «Атлетико» одержал победу в мадридском дерби.

Чемпионат Испании. Примера. 24-й тур

«Барселона» — «Вальядолид» — 1:0

Гол: 1:0 — Месси, 43 (пенальти).

Нереализованный пенальти: Месси, 85.