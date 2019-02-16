Харитонов доставлен в больницу после боя с Митрионом

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Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов доставлен в больницу после боя с американцем Мэттом Митрионом в рамках турнира Bellator 215, сообщает ТАСС.

Тренер спортсмена Руслан Кривуша отметил опасность травмы, полученной в октагоне.

«Сейчас находимся в больнице. Сергей не может выпрямить левую ногу, сразу же начинаются боли. Удар пришелся в неудачное место бандажа, поэтому это и было опасно. Сергей ничего даже сказать не мог в октагоне, такая была боль», — рассказал наставник.

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На 12-й секунде встречи Митрион попытался пробить внутренний лоукик, но попал сопернику ниже пояса. Харитонов отказался продолжать бой. Судья уверил, что американский спортсмен травмировал россиянина ненамеренно. Харитонов покинул октагон на носилках.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее Митрион принес извинения россиянину за удар в пах.