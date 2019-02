Бой Харитонова и Митриона признали несостоявшимся из-за удара в пах

Поединок российского бойца смешанного стиля (ММА) Сергея Харитонова и американца Мэтта Митриона в рамках турнира Bellator 215 признали несостоявшимся, сообщает «Советский спорт».

Бой проходил 15 февраля в американском Анкасвилле, однако победителя выявить не удалось.

На 12-й секунде встречи Митрион попытался пробить внутренний лоукик, но попал сопернику ниже пояса. Харитонов отказался продолжать бой. Судья уверил, что американский спортсмен травмировал россиянина ненамеренно. Харитонов покинул октагон на носилках.

В активе россиянина 34 поединка в ММА, из которых 28 — удачные встречи. На счету Митриона 19 боев и 13 побед.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее сообщалось, что бразильский боец ММА Даниэль Толедо не сомневается, что ему удастся победить россиянина Алексея Буторина на турнире ACA 93.

@mattmitrione kicked Kharitonov right in the Russian Rubbles, End of Round!! Fatality!!! #Bellator215 #BellatorMMA @BellatorMMA @MoheganSun pic.twitter.com/lgsj9kvzT8