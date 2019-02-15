РФС подал заявку на проведение финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге
Генеральный директор Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что организация подала заявку на проведение финала Лиги чемпионов в сезоне-2020/21 на стадионе в Санкт-Петербурге, передает РИА «Новости».
Отмечается, что на проведение решающего матча главного клубного турнира Старого света также претендует домашняя арена мюнхенской «Баварии».
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Решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о месте проведения финала будет принято на заседании исполкома.
Домашний стадион петербургского «Зенита» принимал матчи Кубка Конфедераций — 2017 и чемпионата мира 2018 года.
Ранее сообщалось, что безопасность на Евро-2020 в Петербурге обойдется в 650 млн рублей.