РФС подал заявку на проведение финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге

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Генеральный директор Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что организация подала заявку на проведение финала Лиги чемпионов в сезоне-2020/21 на стадионе в Санкт-Петербурге, передает РИА «Новости».

Отмечается, что на проведение решающего матча главного клубного турнира Старого света также претендует домашняя арена мюнхенской «Баварии».

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Решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о месте проведения финала будет принято на заседании исполкома.

Домашний стадион петербургского «Зенита» принимал матчи Кубка Конфедераций — 2017 и чемпионата мира 2018 года.

Ранее сообщалось, что безопасность на Евро-2020 в Петербурге обойдется в 650 млн рублей.