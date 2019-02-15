Загитова и Туктамышева примут участие в ледовом шоу Stars on Ice

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Олимпийская чемпионка Алина Загитова и чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева выступят на ледовом шоу Stars on Ice, передает РИА «Новости».

Как передает официальный сайт соревнований, в шоу также примут участие серебряный призер Игр-2018 в Пхенчхане Сема Уно, трехкратный победитель мировых первенств Патрик Чан, двукратный чемпион мира Хавьер Фернандес, чемпион мира-2018 Нэтан Чен, cеребряный призер чемпионата мира-2015 Сатоко Мияхара и другие.

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Ледовое шоу Stars on Ice пройдет в Японии с 29 по 31 марта.

Ранее сообщалось, что в Японии сняли сюжет о подготовке Загитовой и Александры Трусовой.